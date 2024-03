RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches disse que o Vasco inseriu jogos de Santos e Brusque na proposta técnica da licitação do Maracanã. A declaração de Dunshee aconteceu após a abertura das propostas técnicas dos clubes, em audiência na sede do Governo do Rio.

O QUE ACONTECEU

Os concorrentes da licitação, os consórcios Fla-Flu, Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre) e RNGD (Arena 360), rubricaram todas as páginas das propostas dos concorrentes.

A orientação da comissão que conduz a licitação foi a de que as partes não deveriam se alongar analisando documentos.

Após a assinatura, no entanto, feita por um representante da dupla Fla-Flu, o vice-geral do Flamengo disse que o Vasco tinha inserido os jogos de Santos e Brusque para se somar aos seus e tentar subir a pontuação nos critérios técnicos.

A WTorre é parceira do Santos na reforma da Vila Belmiro e também está junto com o Vasco na tentativa de gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos.

"Eu ouvi dizer que o consórcio do Vasco pretendeu apresentar jogos de um time de Brusque e também do Santos. O edital foi feito para a população do Rio de Janeiro. Se isso se confirmar, o Flamengo vai impugnar. Aliás, o Flamengo talvez nem tenha que impugnar porque a gente acredita que a própria comissão vá afastar essa questão, mas eu ainda não li. Ainda vou ter que ler com calma, mas é uma informação que eu recebi", disse Dunshee.

POR QUE ISSO FAZ DIFERENÇA?

Os participantes da licitação devem apresentar documento para provar que são detentores de pelo menos 25 datas oficiais de futebol, sendo que 75% devem ser do Brasileiro (A ou B), além da Copa do Brasil e de competições internacionais (Libertadores e Sul-Americana).

O Vasco conseguiria esse mínimo sozinho. Mas a pontuação máxima no item será dado a quem apresentar pelo menos 70 datas por ano.

Flamengo e Fluminense dizem atingir essa previsão (ao menos 70 jogos) e inseriram isso na proposta, o que daria eles uma vantagem considerável na concorrência pelo Maracanã.

A proposta técnica tem peso de 60% da pontuação total da licitação. A proposta financeira, cujos envelopes ainda serão abertos, representam 40%.

O QUE O VASCO DISSE?

O Vasco foi representado na audiência pelo CEO da SAF, Lúcio Barbosa. Ele não quis falar especificamente sobre a proposta que fez, até pela orientação da comissão de que a análise dos documentos se daria de forma mais detalhada quando o governo do Rio fizer a publicação no sistema.

"A gente não pode comentar sobre a proposta especificamente. A gente não tem acesso à proposta deles ainda. O que posso comentar é que a gente está confiante em relação à nossa proposta. Ela está de acordo com os requisitos de edital. O nome do nosso consórcio é Maracanã para todos. A gente conta também com Flamengo, Fluminense e Botafogo jogando no Maracanã para engrandecer o futebol carioca", disse Lúcio Barbosa, CEO da Vasco SAF.

E A TERCEIRA CONCORRENTE?

O consórcio RNGD não tem formalmente um clube específico ao seu lado. A solução na proposta técnica foi dizer que está aberta a todos os clubes, prevendo uma média de jogos para Fla e Flu, por não terem outro estádio para mandar suas partidas.

O consórcio ainda disse ter estabelecido valores prévios de aluguel do estádio, que variam de acordo com a relevância da competição do jogo em questão.