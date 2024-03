PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Internacional Vitorio Píffero e o ex-vice de finanças do clube Pedro Afatato foram condenados à prisão por irregularidades no clube entre os anos de 2015 e 2016.

Píffero e Afatato foram julgador pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

A pena de Píffero é de 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos crimes de estelionato e organização criminosa.

Afatato foi condenado a 19 anos e oito meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de estelionado, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ambos ainda foram punidos com multa. A reportagem teve acesso à sentença proferida na segunda-feira (4). A dupla pode recorrer da decisão em liberdade.

Além deles, outras três pessoas foram condenadas na mesma sentença. Todos terão que ressarcir o clube com os valores obtidos irregularmente no período. Segundo o MP-RS, o valor desviado passa de R$ 13 milhões.

A decisão decorre da "Operação Rebote" do Ministério Público, que apura desvios dos cofres do Inter principalmente durante a realização de obras no Complexo Beira-Rio.

Em contato com a reportagem, a defesa de Pedro Afatato informou que "irá recorrer, pois a e sentença é excessiva tanto na pena, quanto na condenação. As demais manifestações ocorrerão nos autos do processo".

A defesa de Vitorio Píffero, feita pelo advogado Nei Breitman, informou que irá analisar a sentença e certamente entrará com recurso. Para tanto, irá avaliar os termos da decisão.