SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (5), o lançamento de sua camisa nova para a temporada de 2024.

Feitas pela Adidas, as camisas são inspiradas no manto utilizado nas conquistas do clube entre 92 e 95, que começou com a conquista invicta do Mineiro.

Os momentos "escritos nas estrelas" foram seis títulos: Campeonato Mineiro (92 e 94), Supercopa Libertadores (92), Copa do Brasil (93), Copa Master da Supercopa (95), Copa de Ouro Nicoláz Leoz (93).

Nonato e Douglas, ídolos do Cruzeiro, foram convidados para estrelar a campanha ao lado de José Cifuentes, Kaiki, Lucas Villalba e Pedrão, do elenco atual.

As fotos de divulgação foram realizadas no planetário de Belo Horizonte.

A camisa traz dois tons de azul e múltiplas estrelas no tecido, representando a constelação de conquistas do Cruzeiro e pode ser adquirida no site da adidas por R$ 349,99 (masculina e feminina) e R$ 299,99 (infantil).