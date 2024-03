RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi denunciado pela Unidade Disciplinar da Conmebol em razão da reclamação contra a arbitragem do jogo de ida da Recopa, contra a LDU.

O dirigente tricolor usou o X (antigo Twitter) para protestar por conta da não marcação de um pênalti para o Fluminense, mesmo após o árbitro ter sido chamado pelo VAR.

Mário foi enquadrado no artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol, cujos incisos descrevem as condutas seguintes:

b. Comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza;

c. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado;

f. Comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a CONMEBOL em particular, possam ser desacreditados em decorrência de tal comportamento;

O presidente do Fluminense pode ser multado ou receber algum tipo de suspensão. Mário Bittencourt tem até a próxima segunda-feira (11) para enviar a defesa

O QUE MÁRIO DISSE?

"Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram dois pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão! Ahhh, já ia me esquecendo?alguns deles ainda falam que a não marcação do pênalti não interferiu no resultado do jogo e ignoram também os quase 3 mil metros de altitude onde a partida foi disputada. Enfim? na próxima quinta-feira, diante de nossa enorme torcida, vamos buscar o resultado e mais esse título para nosso clube, com a mesma humildade de sempre. Sobre o erro grotesco de arbitragem, já estamos tomando as medidas administrativas cabíveis, sempre respeitando os trâmites legais e as instituições."

O QUE A UNIDADE DISCIPLINAR CONSIDEROU?

Na denúncia contra o dirigente do Fluminense, a unidade disciplinar cita que as "mensagens publicadas tomaram notoriedade a nível global em distintos meios de comunicação".