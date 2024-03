FORT LAUDERDALE, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Que tipo de petisco vai bem durante um jogo de futebol em estádio? Pernil, tropeiro, churrasquinho? Ou quem sabe um lobster roll, o sanduíche de lagosta e o caranguejo gigante? No Chase Stadium, a arena do Inter Miami, os torcedores podem degustar tais iguarias entre um lance e outro de Messi e companhia. A reportagem visitou o estádio baseado em Fort Lauderdale e experimentou alguns quitutes.

É alérgico a frutos do mar ou não curte um sanduíche de lagosta? Não tem problema. O Chase Stadium também tem a versão do famoso churrasco, mas é com tomahawk, um dos cortes bovinos mais nobres, que leva costela e ancho.

Para aqueles torcedores que procuram algo mais "leve" ou sofisticado, o Inter Miami oferece tábua de queijos e frios com parmesão, salame e presunto parma. De sobremesa, é possível saborear frutas da estação e muffins saudáveis de banana ou maçã também.

O acesso às refeições mais requintadas, como o lobster roll e tomahawk, é restrito aos integrantes dos "clubes" e camarotes, as áreas VIPs que os sócios torcedores podem frequentar gastando a partir de 4,4 mil dólares por ano (cerca de R$ 21 mil) e curtir os jogos com uma experiência diferente, porque além dos quitutes chiques, há visão privilegiada do gramado e salas com televisores e sofás.

TEM MAIS?

A cultura latina também está presente no cardápio do Chase Stadium e agrada aos torcedores que vivem em Miami, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. O clube oferece as famosas arepas ?tradicionais nas culinárias de Bolívia, Colômbia, Venezuela e Panamá ?, empanadas, muito consumidas na Argentina e Espanha, e os famosos tacos mexicanos. Dá para saborear esses lanches por 12 a 16 dólares (aproximadamente R$ 60 a R$ 80).

Chegamos então ao momento que você se pergunta: e o hambúrguer? Claro que o sanduíche preferido dos norte-americanos não poderia ficar de fora. No Chase Stadium, dá para se deliciar com um cheese bacon caprichado por 16 dólares (cerca de R$ 80), acompanhado de rolinhos de muçarela e até frango frito.

Com tamanha variedade, a pizza e a pipoca acabam perdendo a concorrência, mas há quem goste dos tradicionais quitutes de estádio e fazem fila no guichê dos pipoqueiros. A dúvida que sobra ao torcedor ou visitante do Inter Miami é qual das iguarias experimentar a cada duelo no estádio.