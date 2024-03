SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os 20 clubes da Série A aprovaram o aumento do teto de jogadores estrangeiros por jogo no Brasileiro. Antes, sete gringos podiam ser relacionados por time para uma partida, mas agora o número passou para nove.

QUEM MAIS SE BENEFICIOU?

Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Grêmio e São Paulo foram as equipes que mais se beneficiaram. Todas elas extrapolavam o limite anterior.

O time paranaese com mais estrangeiros no elenco, com 10 ao todo. Fortaleza, Botafogo e Internacional vêm logo atrás com nove cada, e Grêmio e São Paulo contam com oito gringos nos seus elencos.

Caso se mantenha com 10 estrangeiros, o Athletico-PR terá de se adaptar à regra. Desta forma, o Furacão sempre deixará um estrangeiro de fora de cada rodada do Brasileiro.

Por outro lado, o Juventude aparece como o único clube da Série A sem nenhum estrangeiro no elenco. Cuiabá e Vitória, com dois e três, respectivamente, vêm logo depois.

QUANTOS ESTRANGEIROS OS TIMES DA SÉRIE A TÊM?

Athletico (10): Gamarra, Godoy, Esquivel, Zapelli, Di Yorio, Mastriani, Romeo Benítez, Arriagada, Canobbio e Cuello

Fortaleza (9): Gonzalo Escobar, Kuscevic, Tobias Figueiredo, Tomás Cardona, Brítez, Pochettino, Lucero, Machuca e Kervin Andrade

Botafogo (9): Gatito Fernández, Damián Suárez, Luis Segovia, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Jacob Montes, Diego Hernández e Savarino

Internacional (9): Rochet, Mercado, Bustos, Hugo Mallo, Carlos De Pena, Aránguiz, Enner Valencia, Alario e Borré

Grêmio (8): Marchesín, Kannemann, Villasanti, Carballo, Cristaldo, Pavón, Soteldo e Lucas Besozzi

São Paulo (8): Ferraresi, Alan Franco, Arboleda, Bobadilla, Galoppo, Michel Araújo, James Rodríguez e Calleri

Vasco (7): Rojas, Medel, Pumita, Sforza, Galdamés, Payet e Vegetti

Flamengo (6): Rossi, Varela, Viña, Erick, Arrascaeta e De La Cruz

Cruzeiro (6): Helibelton Palacios, Lucas Villalba, José Cifuentes, Lucas Romero, Álvaro Barreal e Dinenno

Atlético-MG (6): Maurício Lemos, Saravia, Zaracho, Battaglia, Alan Franco e Vargas

Corinthians (5): Félix Torres, Diego Palácios, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Romero

Palmeiras (5): Gustavo Gómez, Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Flaco López

Bragantino (5): Léo Realpe, Mosquera, Thiago Borbas, Nacho Laquintana e Andrés Hurtado

Atlético-GO (5): Araos, Zuleta, Alejo Cruz, Emilliano Rodrigues e Yeferson Rodallega

Fluminense (4): Terans, Arias, Yony González e Cano

Criciúma (4): Wilker Ángel, Trauco, Baltasar Barcia e Yerson Candelo

Bahia (4): Arias, Cuesta, Acevedo e Estupiñan

Vitória (3): Zapata, Raul Cáceres e Eryc Castillo

Cuiabá (2): Pitta e Giménez

Juventude (0)

MUDANÇA DE FORMA UNANIME

O conselho técnico da Série A aconteceu de forma virtual nesta terça-feira (5). O aumento no limite de estrangeiros foi aprovado por unanimidade.

Os clubes podem contratar mais do que nove jogadores estrangeiros, mas o limite diz respeito à quantidade de relacionados por partida.

A Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) era contra, por entender que isso restringe espaço de jogadores brasileiros e de atletas da base. Mas os 20 clubes toparam a proposta