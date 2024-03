SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid passou por apuros, ficou no empate por 1 a 1 com o RB Leipzig, em casa, mas avançou às quartas de final da Champions pela quarta vez seguida.

Vini Jr marcou pelo lado dos espanhóis, mas Orbán deixou tudo igual no Santiago Bernabéu. Os dois gols foram marcados no segundo tempo.

Além do gol no segundo tempo, Vini Jr. foi personagem por ter se envolvido em uma confusão. O brasileiro discutiu com o zagueiro Orbán após um lance no campo de ataque.

Mesmo em casa, o Real Madrid foi pressionado pelo Leipzig e viu os alemães criarem as principais chances do jogo. Os Merengues já haviam vencido por 1 a 0 na ida, disputada na Alemanha e fecharam o agregado em 2 a 1.

O Real agora espera o sorteio das quartas de final para conhecer o seu próximo adversário na Champions. O evento acontecerá na sexta-feira da próxima semana.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (10), quando enfrenta o Celta de Vigo, em casa, às 14h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Um dia antes, o RB Leipzig encara o Darmstadt, às 11h30, pelo Alemão.

COMO FOI O JOGO

O Real Madrid passou apuros no primeiro tempo. Mesmo em casa, os Merengues começaram o jogo sendo pressionados pelo Leipzig e vendo os alemães mais tempo com a bola e ocupando o campo de ataque. Com Rodrygo no banco e apenas Vini Jr. no ataque, o time espanhol foi praticamente inoperante ofensivamente.

Openda foi o jogador mais perigoso da etapa inicial. O belga teve duas chances claras de gol e chegou a balançar a rede em uma delas, mas pelo lado de fora. Na outra oportunidade, ele finalizou para fora ao sair cara a cara com Lunin.

A entrada de Rodrygo melhorou o Real Madrid no segundo tempo. O brasileiro, que entrou no lugar de Camavinga, deu outra cara para o ataque do time espanhol, que passou a ser mais perigoso.

Vini Jr. virou protagonista na etapa final com um momento de irritação e um gol. O brasileiro discutiu com Orbán após fazer uma falta nas costas do adversário e deu um empurrão na altura do pescoço do húngaro, o que ocasionou um cartão amarelo. Minutos depois, no entanto, veio a alegria. O camisa 7 recebeu de Bellingham e, dentro da área, abriu o placar para o Real.

A vantagem do Real Madrid durou pouco no Bernabéu. Três minutos após o gol que abriu o placar, Orbán, de peixinho, deixou tudo igual na Espanha e manteve o Leipzig no jogo.

O jogo ficou elétrico nos minutos finais. O Leipzig passou a pressionar ainda mais e se lançou ao ataque com tudo, deixando espaços para os contra-ataques do Real, que não aproveitou, mas se classificou.