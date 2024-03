- Brasil derrota México e se garante na decisão da Copa Ouro feminina

O Brasil garantiu presença na decisão da primeira edição da Copa Ouro de futebol feminino após derrotar o México por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (6) no Snapdragon Stadium, em San Diego (Estados Unidos). Agora a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias aguarda o confronto entre Estados Unidos e Canadá para conhecer as adversárias na final.

É O BRASA NA FINALLLL! ????????



Somos finalistas da Copa Ouro! Show do Brasil pra garantir a vitória contra o México e a classificação! VAMOOOOOS! ???? pic.twitter.com/xrNVac6XB5 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 7, 2024

A vitória brasileira diante das mexicanas começou a ser construída aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Adriana aproveitou falha da defesa adversária para pegar sobra de bola para marcar. Oito minutos depois a situação do Brasil ficou ainda mais confortável quando a lateral Nicolette Hernández acabou expulsa, em decisão que teve a interferência do VAR (árbitro de vídeo).

Com uma jogadora a mais o Brasil ampliou aos 31 minutos graças a um belo chute no canto da zagueira Antônia. Mas o gol mais bonito ficou para o final. Aos 2 minutos da etapa final Yasmim aproveitou cruzamento rasteiro de Gabi Portilho para marcar de letra.

Que momento, @antoniasilvaa! O primeiro gol com a Amarelinha não poderia ser diferente, né? UM GOLAÇO! ??????



???????? 2x0 ???????? | #GuerreirasDoBrasil #BRAxMEX



???? Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/BePKrKbXlA — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 7, 2024

O Brasil disputa a final da Copa Ouro feminina no próximo domingo (10), a partir das 22h15, no Snapdragon Stadium.

