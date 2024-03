SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico António Oliveira ficou aliviado com a permanência de Maycon no Corinthians.

António Oliveira soube pela imprensa do interesse do Flamengo em Maycon e ficou preocupado. O português vê o meio-campista como peça-chave.

O treinador foi perguntar para a diretoria sobre o tema e ouviu que o clube não recebeu notificação do Flamengo ou do Shakhtar Donestk. Maycon está emprestado pelos ucranianos até dezembro.

A negociação entre Flamengo e Shakhtar de fato ocorreu, mas o acordo não avançou por causa da vontade de Maycon. O volante manifestou o interesse em permanecer no time alvinegro.

Com aval do António Oliveira, o Corinthians agora vai negociar um novo contrato em definitivo para Maycon, que tem vínculo só até o fim do ano. Há uma dívida milionária em direitos de imagem a ser superada.

OS PROBLEMAS NO MEIO-CAMPO

Maycon é titular ao lado de Raniele. Com Gabriel Moscardo lesionado, a única opção consolidada é Fausto Vera.

O técnico tem preparado o volante Ryan, da base, nos treinamentos. Ele pode ser uma solução caseira enquanto o Corinthians não consegue se reforçar para a posição.

Perder Maycon representaria tornar Fausto novamente titular e ficar com poucas alternativas na reserva.