SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras optou por não ir ao mercado para repor a saída de Cícero Souza ? que é o novo gerente geral técnico da seleção brasileira ?e promoveu três nomes que já trabalhavam na Academia de Futebol para dividirem as funções de Cícero.

QUEM ELES SÃO

Luís Gustavo Andrade: supervisor administrativo do Palmeiras, Luís assumirá a função de cuidar dos processos na Academia de Futebol. Ele irá se comunicar entre setores como o departamento médico (Núcleo de Saúde e Performance), a comissão técnica e também a área de marketing.

Leonardo Piffer: supervisor de logística, Piffer cuidará da operação do departamento de futebol (Academia de Futebol e Allianz Parque).

Leonardo Holanda: o gerente jurídico que participava do processo burocrático de transferências trabalhará na área de negócios. Na nova função, Holanda seguirá cuidando das burocracias de transações, mas agora também cuidará dos pré-contratos.

A ideia da diretoria alviverde é valorizar os funcionários, que já sabem como funciona tudo dentro do clube.

POR QUE CÍCERO ERA FUNDAMENTAL NO PALMEIRAS

Cícero era visto como uma pessoa extremamente rígida com a qualidade dos processos. Ele que criou a cartilha de regras na Academia que, no começo, virou motivo de polêmica entre atletas e, depois de algumas mudanças, é sempre reapresentada ano a ano no clube.

O gerente de futebol fazia o elo entre o futebol e as outras áreas, como comunicação, jurídico e administrativo. Ele foi indicação de Alexandre Mattos, que chegou ao clube na gestão de Paulo Nobre, responsável por uma grande reestruturação em relação ao período anterior, que tinha Arnaldo Tirone no comando.