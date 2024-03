RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tentou, mas não conseguiu ter sucesso na tentativa de paralisar o Brasileiro durante parte da Copa América. Com vários selecionáveis no elenco, o clube começa a entender quais são as situações mais críticas e que podem gerar problemas. A principal delas é a lateral-esquerda.

Ayrton Lucas foi convocado pela seleção brasileira. O jogador foi uma surpresa na lista de Dorival Jr e ligou um alerta dentro do Flamengo.

Matias Viña também deve ser chamado para o Uruguai. O lateral é presença constante nas listas e deve acompanhar Arrascaeta, De la Cruz e Varela.

Se perder os dois laterais no meio do ano, o Flamengo pode se complicar. Atualmente não há muitas alternativas no elenco para este caso. O zagueiro Léo Pereira pode ser deslocado para o setor, assim como o jovem Carbone, usado como lateral-esquerdo na pré-temporada dos Estados Unidos.

A comissão técnica garante internamente que a solução será encontrada no momento certo. Tite e os auxiliares não querem antecipar um problema antes de realmente acontecer.

E OS OUTROS

Tite colocou como prioridade ter pelo menos dois jogadores por posição. Desta forma, ele quer não só aumentar a concorrência, mas também ter alternativas em todos os setores.

A comissão já começou a esboçar dois times diferentes nas partidas. Seja com alguns poupados ou com uma equipe totalmente alternativa. Isso aconteceu durante a pré-temporada e também no Carioca.

As peças no banco ajudam a suprir as ausências. O Flamengo tem opções como David Luiz, Léo Ortiz, Wesley, Victor Hugo, Allan, Bruno Henrique e Gabigol.