SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve muita dificuldade, mas completou o objetivo de contratar "um time novo" na janela de transferências que se encerrou ontem.

O Corinthians trouxe 11 reforços e só não se preocupou com um novo goleiro. Todas as posições de linha receberam novidades.

Chegaram o lateral-direito Matheuzinho, os zagueiros Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais-esquerdos Diego Palacios e Hugo, o volante Raniele, os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado, e os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique

A lacuna ficou no meio-campo. O Timão tentou, mas não conseguiu outro volante. Nomes como Erick, Caio Alexandre, Thiago Mendes e Thiago Maia estiveram no radar.

A esperança é que Paulinho, que está de volta após cirurgia no joelho, seja um "reforço caseiro". Os titulares são Raniele e Maycon, enquanto Fausto Vera e Ryan brigam por espaço.

O saldo na visão da diretoria do Corinthians é positivo. O presidente Augusto Melo crê que conseguiu a reformulação necessária no elenco.

MUDANÇAS DRÁSTICAS

O Corinthians passou por reformulação no departamento de futebol para conseguir novos jogadores.

A janela começou com Augusto Melo e o diretor estatutário Rubão no comando das negociações, mas o mercado só foi "destravado" a partir da contratação do executivo Fabinho Soldado, ex-Flamengo.

Outro fator importante foi a troca de Mano Menezes por António Oliveira. Mano teve tempo para ajudar a planejar 2024 e indicou reforços, mas o time não funcionou em campo. António veio com a reformulação já encaminhada.

A intenção agora é acalmar os ânimos, dar tempo aos novos atletas e evitar mais reestruturações.

E AGORA?

Os clubes da Série A e B terão oportunidade de contratar jogadores do Estadual em abril, entre os dias 1 e 19.

A próxima janela para jogadores do exterior ocorrerá a partir do dia 10 de julho.