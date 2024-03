ATIBAIA, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, foi diagnosticado com uma apendicite, terá que fazer uma cirurgia e não poderá pilotar no GP da Arábia Saudita, no próximo fim de semana. O substituto será Oliver Bearman, de 18 anos.

Carlos Sainz já tinha participado dos treinos livres GP da Arábia Saudita. O piloto da Ferrari ficou na sexta colocação no primeiro treino, e em sétimo no segundo.

Estreia de Bearman na Fórmula 1. O britânico é piloto reserva da Ferrari e compete na Fórmula 2. Ele, inclusive, tinha conseguido a pole position para o GP da Arábia Saudita de sua categoria.

Carlos Sainz faz sua temporada de despedida na equipe italiana. O piloto espanhol deixará a equipe para a chegada de Lewis Hamilton.

Na primeira corrida do ano, Carlos Sainz foi o terceiro colocado, atrás de Max Verstappen e Sergio Pérez, da Red Bull, e à frente de Charles Leclerc, seu companheiro de escuderia.

O GP da Arábia Saudita acontece neste sábado (9), às 14h (de Brasília). O treino de classificação, que define as posições do grid de largada, é nesta sexta, no mesmo horário.