SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen foi o mais rápido no último treino livre antes da classificação para a segunda etapa do campeonato da F1, na Arábia Saudita. Charles Leclerc foi o segundo com a Ferrari e Sergio Perez foi o terceiro com a Red Bull.

A sessão de uma hora também foi a única chance de Oliver Bearman, substituto de Carlos Sainz, que está fora do GP devido a uma apendicite, treinar com a Ferrari antes da definição do grid. O piloto de 18 é o mais jovem da história a correr pela equipe na F1, e o terceiro mais jovem da história, depois de Max Verstappen e Lance Stroll, a competir. Ele está atualmente fazendo o segundo ano de Fórmula 2, e inclusive tinha marcado a pole position para a corrida deste domingo.

Bearman foi para a pista bem cedo para ganhar quilometragem e, com isso, usou os jogos de pneus disponíveis cedo. A ideia foi dar confiança para que ele entenda os pontos de freada e outras diferenças entre pilotar na complicada pista de Jeddah na F2 e na F1. Ele cometeu um pequeno erro na sua última volta lançada e terminou em décimo, a seis décimos de Leclerc.

Outros pilotos estiveram na pista bem cedo por outros motivos: Lewis Hamilton e George Russell estavam buscando comprovar se as mudanças feitas após os treinos livres tinham surtido efeito. Hamilton não esteve contente com a traseira do carro por todo o primeiro dia de atividades, e continuou lutando com o volante durante a terceira sessão. Ao final do treino livre, ele disse a seu engenheiro que o carro seguia pulando. E Russell disse após ficar em segundo na quinta-feira que o ritmo de uma volta lançada estava bom, mas o de corrida, nem tanto.

Mais tranquilo em relação ao rendimento do carro, Max Verstappen só deu as caras na meia hora final e, mesmo assim, rapidamente já fez o tempo mais rápido.

A sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha em um momento importante, com pouco mais de 10 minutos para o final da sessão. O chinês Zhou Guanyu bateu relativamente forte e a pista demorou alguns minutos (que, no caso de treinos livres, não são descontados) para ser limpa.

Isso gerou uma correria para ir à pista nos minutos finais, com todos fazendo suas simulações de classificação. Houve muito trânsito por conta disso, o que também acaba sendo um treino para o que vai acontecer especialmente na primeira parte da classificação. Como Jeddah tem muitas curvas cegas, é difícil sair da frente de pilotos que vêm em volta rápida e os pilotos dependem muito do trabalho dos engenheiros para alertá-los.

A classificação para a segunda etapa do campeonato começa às 14h desta sexta-feira, pelo horário de Brasília.