SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda corrida da temporada 2024 da Fórmula 1 terá Max Verstappen (Red Bull) largando na pole novamente. O piloto holandês foi o mais rápido no classificatório para o GP da Arábia Saudita.

Verstappen liderou as três partes do classificatório sem grandes sustos. Em todas as voltas que fez, o tricampeão mundial assumiu a primeira colocação da respectiva sessão.

Charles Leclerc frustrou dobradinha da Red Bull. Sergio Pérez estava na segunda posição até o fim do Q3, mas o monegasco da Ferrari acertou boa volta nos segundos finais. Mais rápido dos treinos livres de ontem, Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em quarto.

Classificação do Q3

1º - Max Verstappen (Red Bull) - 1min27s472

2º - Charles Leclerc (Ferrari) - 1min27s791

3º - Sergio Pérez (Red Bull) - 1min27s807

4º - Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min27s846

5º - Oscar Piastri (McLaren) - 1min28s089

6º - Lando Norris (McLaren) - 1min28s132

7º - George Russell (Mercedes) - 1min28s316

8º - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min28s460

9º - Yuki Tsunoda (RB) - 1min28s547

10º - Lance Stroll (Aston Martin) - 1min28s572

Q2

Bandeira vermelha com 10 minutos para o fim da sessão. O carro de Nico Hülkenberg perdeu potência durante sua tentativa de volta rápida, e a organização paralisou o Q2 para retirar o veículo.

Q2 retomado, e Verstappen assumiu a liderança a 7 minutos do fim. Alonso chegou a ameaçar o holandês, mas não foi tão rápido no último setor quanto o rival da Red Bull.

O calouro da Ferrari não conseguiu vaga no Q3. Oliver Bearman foi anunciado hoje como substituto de Carlos Sainz, que passará por cirurgia devido a apendicite. O britânico de 18 anos ficou a 36 milésimos de Hamilton e precisou se contentar com a 11ª posição.

Eliminados no Q2

11º - Oliver Bearman (Ferrari) - 1min28s642

12º - Alexander Albon (Williams) - 1min28s980

13º - Kevin Magnussen (Haas) - 1min29s020

14º - Daniel Ricciardo (RB) - 1min29s025

15º - Nico Hülkenberg (Haas) - sem tempo

Q1

Verstappen foi o mais rápido da sessão. O holandês completou sua primeira volta em 1min28s491, suficiente momentaneamente para ficar na primeira posição. Leclerc chegou a tomar a liderança, mas o tricampeão mundial

Hülkenberg irritado. O piloto da Haas perdeu tempo atrás de Logan Sargeant (Williams) durante sua tentativa de volta rápida. "Idiota do c..", xingou o alemão sobre o norte-americano. Apesar do problema, ele conseguiu se recuperar e avançou para o Q2.

Kick Sauber e Alpine fora do Q2. Com problemas no carro, Guanyu Zhou sequer completou volta e ficou em último. Seu colega de equipe, Valteri Bottas, acabou em 16º. Os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly ficaram em 17º e 18º, respectivamente. Logan Sargeant também não avançou.

Eliminados no Q1

16º - Bottas (Kick Sauber) - 1min29s179

17º - Ocon (Alpine) - 1min29s475

18º - Gasly (Alpine) - 1min29s479

19º - Sargeant (Williams) - 1min29s526

20º - Zhou (Kick Sauber) - sem tempo