SÃO PAULO, SP, E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Augusto Melo, esteve nesta semana na sede do SBT para uma reunião com executivos da emissora. No encontro, o cartola quis saber a disposição do canal de Sílvio Santos para a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no ciclo de 2025 a 2029.

Os executivos se mostraram receptivos à ideia, porém o encontro não avançou para uma proposta oficial, pois os representantes do canal entendem que não é o momento ideal para uma oferta.

Procurada pela reportagem, a emissora confirma o encontro de Augusto Melo com o presidente do Grupo Sílvio Santos, José Roberto Maciel, mas afirma que a reunião foi para tratar do vinculo de patrocínio entre a Tele Sena e o clube. O atual acordo entre as partes é válido até junho deste ano. O Corinthians, por sua vez, não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto.

Recentemente, o clube alvinegro deixou o grupo de times que formam a Libra por não chegar a um acordo pela divisão do dinheiro arrecadado com a venda dos direitos das partidas. O Corinthians exigia receber o mesmo valor que o Flamengo, embora o time carioca tenha maior audiência no âmbito nacional.

Nesta sexta-feira (8), a Libra e a TV Globo anunciaram um acordo pelos direitos do Nacional. O prazo do contrato vai de 2025 a 2029, incluído o direito de transmissão em todas as mídias do grupo, com um valor previsto de R$ 1,2 bilhão ao ano, totalizando R$ 6 bilhões por cinco temporadas. A Globo pagará cerca de R$ 600 milhões no ato da assinatura, como forma de antecipação.

Desse montante, o Flamengo deve embolsar, pelo menos, R$ 275 milhões, mas o total pode variar, pois o cálculo também leva em consideração o desempenho da equipe na competição.

O valor total é 11% abaixo do inicialmente previsto, que era de R$ 1,3 bilhão, justamente pela saída do Corinthians da negociação.

A alegação do Corinthians é que o time costuma dar mais audiência em São Paulo do que o Flamengo no Rio de Janeiro. Nos bastidores, essa ponderação é vista como uma meia verdade, especialmente nos últimos anos.

Ao longo dos últimos meses, os principais clubes do futebol brasileiro das séries A e B do Campeonato Brasileiro se reuniram em dois grandes grupos -a Liga Forte União, resultado da fusão entre os grupos LFF (Liga Forte Futebol) e Grupo União, e a Libra- para negociar os direitos de transmissão de suas partidas a partir de 2025.

Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Internacional estão entre os clubes que disputam a primeira divisão que fazem parte da Liga Forte União. Esses clubes estão tentando trazer o Corinthians para o bloco pois entendem que a presença do clube paulista pode elevar o ganho de todos com a venda dos direitos de TV.

Além disso, esses clubes também pretende repartir os direitos de TV do Campeonato Brasileiro com mais de uma empresa, como uma emissora de TV aberta, outra fechada e uma plataforma de streaming, como ocorre atualmente com o Campeonato Paulista. Dessa forma, eles entendem que podem arrecadar mais.

Fazem parte da Libra os times da série A Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Vitória e São Paulo, além de nove da série B.