SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona perdeu um pênalti, mas contou com um golaço para vencer o Mallorca por 1 a 0, nesta sexta-feira (8), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Yamal foi o autor do único gol do jogo na Catalunha. A joia, de apenas 16 anos, mandou a bola no ângulo do goleiro adversário e garantiu os três pontos ao Barça.

Raphinha, que foi convocado à seleção para amistosos neste mês, deixou o jogo ainda no primeiro tempo. Ele sofreu um pênalti, que foi desperdiçado por Gundogan, e sentiu dores no tornozelo, dando lugar a Fermín López.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 61 pontos e assumiu a vice-liderança momentânea do Espanhol - o Girona ainda joga na rodada. O Mallorca segue com 27, no 15° lugar.

O Barcelona volta a campo na próxima terça-feira (12), quando vai receber o Napoli pelo jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões. O Mallorca só volta a jogar no sábado (16), quando vai encarar o Granada, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

COMO FOI O JOGO

O Barcelona começou o jogo no ataque, mas sem criar grandes chances. Jogando em casa, a equipe culé rodou a bola na frente da área do Mallorca em busca de espaços para finalizações e jogadas de linha de fundo, mas se deu de frente com uma defesa bem fechada e que pouco errou.

Quando conseguiu infiltrar, o Barcelona teve um pênalti a seu favor. Raphinha foi tocado pelo defensor na lateral da área, e o árbitro marcou a penalidade após consultar o VAR. Na cobrança, no entanto, Gundogan bateu mal e viu Rajkovic cair no canto esquerdo baixo para espalmar. Minutos depois de sofrer o pênalti, Raphinha deixou o jogo com dores no tornozelo.

O pênalti defendido pelo goleiro fez o Mallorca se animar. Nos minutos seguintes à defesa do goleiro sérvio, o time visitante se lançou ao ataque e criou chances claras de gol. Em uma delas, Darder lançou a bola na área, ela passou por todo mundo e passou rente à trave de Ter Stegen.

O segundo tempo começou com uma bola na trave para cada lado. O Mallorca acertou o poste primeiro, com Muriqi, que completou cruzamento de Darder. A resposta veio com Yamal, que soltou o pé aproveitando sobra de lançamento de Cancelo.

O Barcelona garantiu a vitória com um golaço de Lamine Yamal. Se lançando mais ao ataque após as entradas de Lewandowski e Vitor Roque, o Barça contou com a categoria de Yamal, que mandou um chute colocado no ângulo direito de Rajkovic, para abrir o placar. Nos minutos finais, o Mallorca até tentou uma pressão, mas não assustou Ter Stegen.