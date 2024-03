Menos de um mês depois de anunciar Igor Guerra como treinador do Tupi, o clube comunicou neste sábado (9) o desligamento do técnico do clube de Juiz de Fora.

De acordo com o comunicado, Igor se apresentou no início desta semana para exercer as atividades no clube e depois procurou o gerente de futebol, Marcelo Fidelis, e contou sobre a decisão de sair do Tupi.

O Tupi afirmou que Igor alegou “graves problemas de saúde na família e que precisava fazer uma escolha muito importante para que o quadro não se agravasse”.

O clube afirmou que forneceu toda a estrutura e condições de trabalho para o agora ex-técnico exercesse as atividades e instalasse a família na cidade.

“O clube lamenta o ocorrido e torce para um pronto restabelecimento do treinador e seus familiares”.

A expectativa do Tupi é anunciar nos próximos dias o novo treinador que dará sequência aos trabalhos no clube.