SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen manteve seu domínio na Fórmula 1 e venceu com tranquilidade o GP da Arábia Saudita neste sábado (9), no circuito urbano de Jiddah. O piloto da Red Bull largou da pole position, se manteve à frente durante praticamente toda a prova e subiu ao 100º pódio da carreira.

Foi a primeira vez que Verstappen, vencedor de um recorde de 19 de 22 corridas no ano passado, venceu as duas primeiras corridas de uma temporada --ele também venceu a primeira prova do ano, no GP do Bahrein.

O companheiro de equipe, Sergio Pérez, repetiu a segunda colocação do Bahrein, com a Red Bull garantindo mais uma dobradinha, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, chegou em terceiro. Leclerc ainda conquistou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da prova.

Verstappen alcançou sua 56ª vitória na carreira após abrir vantagem logo no início da corrida. O holandês chegou a perder a ponta temporariamente após a entrada do safety car na sétima volta devido a um acidente envolvendo o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, mas logo reassumiu a liderança.

A corrida ficou marcada também pelo bom desempenho do jovem Oliver Bearman pela Ferrari. A escuderia italiana teve de correr com um substituto após o espanhol Carlos Sainz passar por uma apendicectomia na sexta-feira (8). O britânico de apenas 18 anos largou em 11º lugar no grid e terminou a corrida em sétimo, pontuando em sua estreia.

A McLaren chegou com Oscar Piastri em quarto lugar e Lando Norris em oitavo. Fernando Alonso, da Aston Martin, completou a corrida na quinta posição.

Os carros da Mercedes marcaram a sexta e nona colocação, com George Russell e Lewis Hamilton, respectivamente.

Após a segunda corrida do ano --que aconteceu no sábado em respeito ao início do Ramadã, no domingo (10)--, Max Verstappen lidera a classificação com 51 pontos, seguido por Pérez, com 36, e Leclerc, com 27.

A temporada de 2024 terá recorde de corridas, com 24 provas ao longo do ano. O Brasil recebe a 21ª etapa no dia 3 de novembro.