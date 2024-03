SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Brentford por 2 a 1, neste sábado (9), no Emirates Stadium, e segue na briga pelo título do Campeonato Inglês.

Declan Rice e Kai Havertz fizeram os gols da vitória do time da casa, que agora dorme na liderança da Premier League e aguarda o duelo deste domingo (10) entre Liverpool e Manchester City, torcendo por um empate entre os rivais.

O Arsenal assume a liderança do Campeonato Inglês com 64 pontos, enquanto Liverpool e Manchester City possuem 63 e 62 pontos, respectivamente. Já o Brentford soma quatro derrotas nos últimos cinco jogos e está na 15ª colocação, com 26 pontos.

O JOGO

Com um trio de ataque formado por Saka, Trossard, e Havertz, o Arsenal dominou o início da partida, abrindo o placar aos 19 minutos. No entanto, o Brentford conseguiu equilibrar as ações de ataque a partir dos 25 minutos e conquistou o empate nos acréscimos antes do intervalo, após lambança do goleiro Ramsdale.

No segundo tempo, Gabriel Jesus entrou no lugar de Jorginho aos 24 minutos, mas foi o titular Kai Havertz quem fez o 2 a 1 e garantiu a vitória do Arsenal.

GOLS

1x0: Aos 19' do 1º tempo, o lateral-direito Ben White, do Arsenal, cruzou na área do Brentford e o meia Declan Rice cabeceou firme no canto direito do goleiro Flekken, inaugurando o placar para o time da casa.

1x1: O gol de empate do Brentford saiu aos 49', após trapalhada de Ramsdale. O goleiro do Arsenal tentou sair jogando, mas acabou chutando a bola em cima de Wissa, atacante do Brentford, que apenas observou a bola morrer no fundo das redes.

2x1: Após novo cruzamento do lateral Ben White, o atacante Kai Havertz cabeceia para fazer o gol da vitória do Arsenal.