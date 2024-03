SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 2, de virada, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras ficou com a liderança geral.

Furch e Quirino, ambos duas vezes, marcaram os gols do jogo deste sábado (9) antes de Cazares decidir. A Inter esteve na frente duas vezes, mas viu o Santos virar.

O Santos ficou com o segundo lugar geral, além da liderança isolada do Grupo A, com 25 pontos.

O Santos reage para as fases finais do Paulistão. O Peixe havia vencido um dos últimos três jogos, com o técnico Fabio Carille admitindo queda de rendimento. O Peixe não brilhou diante da Inter, mas conseguiu vitória importante para não perder a confiança.

Santos e Inter pouparam alguns jogadores antes das quartas. O Peixe foi a campo sem Aderlan, João Schmidt, Diego Pituca e Guilherme, além do lesionado Willian.

O Santos agora enfrentará a Portuguesa, em casa, nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira jogará contra o Red Bull Bragantino como visitante.

O JOGO

Os primeiros 49 minutos do jogo antes do intervalo foram muito movimentados. Três gols e ataques a todo tempo, com as defesas expostas.

A Inter de Limeira abriu o placar aos 15 minutos, quando Felipe Jonatan quis dar uma caneta na defesa e perdeu a bola. Nonato derrubou Albano na área, e Quirino converteu o pênalti. O centroavante bateu no meio, enquanto João Paulo caiu antes no seu canto esquerdo.

O Santos reagiu rápido, um minuto depois. Otero recebeu pela direita, driblou César Morais e cruzou bonito, na cabeça de Furch. O centroavante argentino se abaixou para cabecear no canto de Max. 1 a 1.

O Peixe seguiu sem o controle do jogo e levou o segundo gol no minuto 23. Defesa aberta com Felipe Jonatan mal posicionado e Pedrinho sem fazer recomposição, Bochecha bateu errado e acabou dando uma assistência para Quirino, que deslocou João Paulo com todo o espaço do mundo. 2 a 1 para a Inter.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Santos só assustou na bola parada de Otero. A Inter quase ampliou com César. Parte da torcida vaiou o Peixe na saída para os vestiários.

VIRADA DO SANTOS

O Santos voltou para o campo sem alterações, mas com uma postura diferente. O time sofreu menos na defesa e criou mais, principalmente por meio de Otero.

Logo aos cinco minutos, Pedrinho sofreu pênalti e Furch converteu "com raiva". O argentino soltou uma bomba para vencer o goleiro Max.

Com o empate, o Santos fez substituições e foi ao ataque, mas esbarrava na boa defesa da Inter. Aos 38 minutos, porém, veio a virada. Guilherme Mariano deu um passe bizarro para Cazares, que deslocou Max. 3 a 2 para o Peixe.

LANCES IMPORTANTES

Inter abre o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Nonato fez pênalti em Albano. Quirino converteu.

Empate relâmpago. Logo aos 16, Otero cruzou e Furch deixou tudo igual de cabeça.

Visitantes desempatam. No minuto 23, Bochecha chutou mal, mas a bola parou nos pés de Quirino, que marcou seu segundo gol.

2 a 2. Aos 10 minutos, Pedrinho foi derrubado na área. Furch encheu o pé na cobrança.

A virada. No minuto 38, Cazares recebeu um presente de Guilherme Mariano, saiu cara a cara com Max e venceu o goleiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 2 INTER DE LIMEIRA

SANTOS

João Paulo, Hayner, Gil, Joaquim (Jair) e Felipe Jonatan (JP Chermont); Tomás Rincón, Nonato (João Schmidt) e Cazares; Otero, Pedrinho (Weslley Patati) e Furch (Morelos). T.: Fabio Carille

INTER DE LIMEIRA: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani (Guilherme Mariano), Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos (Matheus Galdezani), Lima (Kauê), Gustavo Bochecha e João Felipe (Gabriel Silva); Quirino (Rafael Silva) e Albano. T.: Júnior Rocha

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro André de Freitas

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público: 10.797

Renda: R$ 515.270,00

Cartões amarelos: João Schmidt (Santos) e Diego Jussani, João Felipe e JP Galvão (Inter de Limeira)

GOLS: Furch, aos 16min do primeiro tempo e aos 5min do segundo tempo, e Cazares, aos 38min do segundo tempo (Santos); Quirino, aos 15 e 23min do primeiro tempo (Inter)