SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - PSG e Reims empataram em 2 a 2 no Parc Des Princes neste domingo (10), pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

Mbappé só entrou aos 27 minutos do segundo tempo.

Os gols foram marcados por Abdelhamid (contra) e Gonçalo Ramos, para os donos da casa.

Para os visitantes, Munetsi e Diakité balançaram a rede.

Os donos da casa continuam líderes do torneio, embora este seja o terceiro empate seguido.

O PSG tem 56 pontos, dez a mais do que o segundo colocado.

Já o Reims está em 9º, com 35.

O JOGO

O PSG entrou em campo com um time misto.

Desatento, o time entregou a bola logo no primeiro lance, mas conseguiu a virada rapidamente.

Ao fim do primeiro tempo, o Reims igualou o placar e manteve as ações iguais, sem se acanhar.

Foi só no meio da segunda etapa que Luis Enrique resolveu colocar suas peças principais, especialmente Kylian Mbappé.

O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo atuou durante todo o jogo.

LANCES IMPORTANTES

0x1 - Gol do Reims. Hakimi perdeu a bola na área de defesa. Diakité passou para Munetsi, que mandou para a rede, abrindo o placar para os visitantes aos 6 do primeiro tempo.

1x1 - Gol do PSG. A vantagem durou só 10 minutos. Hakimi cobrou escanteio na cabeça de Gonçalo Ramos, que desviou. No caminho, a bola bateu em Abdelhamid e morreu na rede. O gol foi considerado contra do zagueiro.

2x1 - Gol do PSG. Só dois minutos. Foi esse o tempo que o PSG precisou para virar o jogo. Falha de Atangana, bola no pé de Gonçalo Ramos, que não perdoou o erro num bom chute de canhota.

2x2 - Gol do Reims. Diakité recebeu ótimo passe de Agbadou. Ele saiu de cara com Novas e foi tranquilo para estudar a rede aos 44' do 1º tempo.