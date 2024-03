SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manchester City e Liverpool empataram por 1 a 1 em duelo no estádio Anfield, neste domingo (10), válido pelo Campeonato Inglês. Stones marcou para o City no primeiro tempo e MacAllister, de pênalti, empatou para o Liverpool na etapa final.

O jogo marcou provavelmente o fim de uma era: Klopp se despede do Liverpool ao final da atual temporada e pode ter feito o último duelo contra Pep Guardiola representando esses times. Essa é a principal rivalidade recente entre treinadores do futebol mundial.

O empate embola a briga pela liderança do campeonato e o Arsenal agradece. O Liverpool chega aos mesmos 64 pontos dos Gunners, mas é o segundo por ter uma vitória a menos. O Manchester City é o terceiro colocado, com 63 pontos.

O Liverpool agora volta as atenções para a Europa League e enfrenta o Sparta Praga no Anfield na quinta-feira (14), no jogo de volta das oitavas de final para confirmar a vaga -venceu a ida por 5 a 1 na República Tcheca.

Já o próximo compromisso do City é contra o Newcastle, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no próximo sábado (16).

O JOGO

O City começou melhor e pressionou o Liverpool logo no início, obrigando Kelleher a trabalhar duas vezes antes dos dez minutos.

Stones abriu o placar para o City aos 22 minutos do primeiro tempo. Escanteio baixo de De Bruyne na primeira trave, a defesa dos Reds dormiu e o zagueiro do City desviou para o gol.

Após sofrer o gol, o Liverpool começou a pressionar. Os Reds rondavam a área de Ederson e criavam chances, mas sem conseguir o gol no primeiro tempo.

MacAllister, de pênalti, empatou para o Liverpool no primeiro lance do segundo tempo. Aké recuou mal, Nuñez roubou e foi derrubado por Ederson na área. O argentino bateu e fez para deixar tudo igual.

O goleiro brasileiro saiu machucado e preocupa City e seleção brasileira. O choque que resultou na penalidade acabou machucando o camisa 31, que deixou o campo mancando e vira dúvida para os amistosos do Brasil, no final de março.

Depois do gol, a torcida inflamou o Anfield e o Liverpool se animou: Salah entrou e colocou fogo no jogo, empilhando chances de gol e deixando o City acuado em campo.

O jogo ficou frenético no segundo tempo, com boas chances de lado a lado e os dois goleiros surgindo como personagens importantes, impedindo que houvesse um vencedor no confronto.

A ÚLTIMA DANÇA

Com a despedida de Klopp marcada para o final da temporada, a partida pode ter sido o último capítulo de uma rivalidade histórica com Guardiola.

Os dois técnicos duelam desde os tempos de Alemanha, quando Klopp estava à frente do Borussia Dortmund e Pep Guardiola era o treinador do Bayern de Munique.

O retrospecto geral é de muito equilíbrio: Klopp venceu Guardiola 11 vezes, Guardiola venceu 10. Este foi o nono empate

Na Inglaterra, são oito vitórias de Klopp, seis de Guardiola e agora oito empates

Em disputa diretas de títulos entre os dois, vantagem para o espanhol: venceu dez campeonatos disputados contra Klopp, que venceu cinco.

GOLS E DESTAQUES

Kelleher pegou. Na primeira chegada do City, Álvarez recebeu pela esquerda e bateu rasteiro, o goleiro irlandês caiu e defendeu.

Cavou errado. O City recuperou a bola e acelerou, Álvarez serviu De Bruyne que tentou surpreender e cavou, mas a bola subiu muito e passou por cima do gol.

Kelleher de novo! Mais uma roubada do City, bola na canhota de De Bruyne que emendou para o gol, Kelleher espalmou.

Fora! O Liverpool chegou com Darwin Nuñez duas vezes na sequência, mas o uruguaio mandou as chances para fora.

Impedido! O Liverpool até fez o gol com Luis Diaz, mas Darwin Nuñez estava impedido na jogada e o gol não valeu.

Gol do City! Stones vai para a rede. De Bruyne bateu escanteio rasteiro e o zagueiro estava lá na primeira trave para mandar para o gol.

Cabeçada para fora! Elliott levantou na cabeça de Szoboszlai, que tentou o desvio de cabeça, mas mandou por cima do gol de Ederson.

Diaz para fora! Linda jogada do colombiano, que costurou da esquerda por dentro e bateu cruzado, a bola passou assobiando pelo gol do City.

Gol do Liverpool! Logo no primeiro lance do segundo tempo, Aké recuou mal, Nuñez roubou e foi derrubado por Ederson. MacAllister foi para a cobrança e empatou o jogo.

Não deu. Ederson levou a pior no lance do pênalti e teve que deixar o campo sentindo dores na perna.

Salva, Kelleher! Foden saiu cara a cara com o goleiro do Liverpool, que fechou muito bem o ângulo e salvou o Liverpool de tomar o gol.

Fora! Szoboszlai recebeu na entrada da área e tentou o chute, mas mandou a bola longe do alvo.

Perdeu! Salah recebeu e lança Luis Díaz, o colombiano saiu livre nas costas da zaga e ficou cara a cara com Ortega, mas mandou fora e desperdiçou a chance da virada.

Pressão vermelha! Dias, Salah e Macallister tiveram boas chances em sequência, no melhor momento do Liverpool no jogo.

Ortega! Nuñez recebeu na área e bateu, mas o goleiro salvou novamente o City de tomar a virada.

Travessão! O City voltou para o jogo. Aké cruzou e Kelleher saiu de soco, a bola explodiu em Foden e voltou no travessão do Liverpool.

Na trave! Doku recebeu de Haaland, balançou e bateu de esquerda no canto, a bola beijou a trave e voltou na mão de Kelleher.