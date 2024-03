SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1, neste domingo (10), no Estádio Elcyr Resende, na partida de ida da semifinal da Taça Rio.

O jovem atacante Yarlen e Sapata fizeram os gols do Botafogo, enquanto o zagueiro Índio anotou o gol do Sampaio Côrrea-RJ.

O jogo de volta entre Botafogo e Sampaio Corrêa acontece no dia 16 de março, no estádio Nilton Santos.

Como foi o jogo

Podendo jogar pelo empate no placar agregado para se classificar e pensando no jogo de volta da terceira fase da Libertadores, contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo entrou em campo com os reservas. O primeiro tempo foi muito disputado fisicamente, com posse de bola equilibrada entre as equipes mas com poucas chances de gol.

Quem começou melhor a segunda etapa foi o Sampaio Corrêa-RJ, que teve mais posse de bola que o Botafogo. No entanto, apesar de criar as melhores chances do inícios do 2º tempo, faltou pontaria aos atacantes da equipe da cidade de Saquarema.

Aos 28 minutos da segunda etapa, Yarlen entrou no ataque do Botafogo, e cinco minutos depois fez o gol que inaugurou o placar no Estádio Elcyr Resende. Aos 47 minutos do segundo tempo, o zagueiro Índio fez o gol de empate após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Sapata mandou um chute forte de fora da área e garantiu a vitória do Botafogo por 2 a 1.

Gols

1x0: Yarlen, que entrou aos 28 minutos do segundo tempo, demorou 5 minutos para abrir o placar, aos 33'. Ele cortou pela direita e mandou um chute forte no ângulo.

1x1: Após cobrança de escanteio, Índio empatou de cabeça aos 47' da segunda etapa.

1x2: O Botafogo garantiu a vitória com Sapata, que mandou chute forte de fora da área nos acréscimos, aos 49'.