SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Carpini respirou aliviado e deu um passo importante no Campeonato Paulista neste domingo (10), mas o São Paulo ainda precisa evoluir na visão do técnico.

O São Paulo conseguiu a classificação para as quartas do Paulista praticamente no último lance contra o Ituano. O gol salvador de Lucas tirou um peso das costas do treinador.

Carpini reconhece as críticas ao time neste momento, mas avalia a campanha na primeira fase como "satisfatória". O treinador reforçou que há uma reconstrução em andamento e destacou a importância de melhorar algumas situações de jogo.

"A gente herdou um trabalho vitorioso, mas não deixa de ser um trabalho de reconstrução. O sucesso depois do sucesso é muito difícil. Mesmo se o trabalho continuasse, não teríamos certeza do resultado de imediato. O pós é complicado. Sabemos que é natural uma zona de conforto. Nós perdemos atletas importantes. Então temos algumas dificuldades... Implementar ideias novas, suprir algumas ausências no elenco, problemas de lesões. Temos que nos reinventarmos coletivamente e individualmente", disse Carpini, em coletiva de imprensa.

FOCO NA SEQUÊNCIA

Thiago Carpini confia em sua experiência no estadual e vê como algo positivo para o jogo de mata-mata. O São Paulo enfrentará o Novorizontino nas quartas de final do Paulista.

"Estaremos dentro da nossa casa, e não poderemos errar como erramos até o momento, mas temos coisas boas a serem repetidas, que estamos acertando neste início de temporada. Respeitamos o Novorizontino, mas agora é outro cenário. O 'mata' não é um problema. Enfrentamos isso na final da Supercopa e nos saímos muito bem. O Paulistão é uma competição que eu conheço bem e já passei por isso em diversas outras oportunidades", afirmou o técnico, em coletiva de imprensa.

O treinador de 39 anos esteve no mata-mata do Paulista outras quatro vezes ?por Guarani, Inter de Limeira, Santo André e Água Santa. Seu melhor resultado foi um vice-campeonato em 2023.

Carpini conquistou um título no comando do Tricolor: a Supercopa do Brasil. Após o alívio da classificação no Paulista, o comandante quer deixar sua marca no Morumbi em busca de uma segunda taça.