PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Botafogo são os únicos times que disputam a Série A do Brasileiro e não têm mais chances de título em seus Estaduais.

O time alvinegro começou mal o Campeonato Paulista e entrou na última rodada já sem chance de se classificar às quartas de final.

Já o Botafogo tinha sido eliminado no dia 3, quando venceu o Fluminense, mas não levou sorte nos resultados paralelos. Foi o segundo ano consecutivo fora da semifinal do Carioca.

COMO ESTÃO OS TIMES DA SÉRIE A NO ESTADUAIS

Athletico-PR- Fez 6 a 0 no Londrina e confirmou avanço para semifinal do Paranaense.

Atlético-GO - Saiu na frente do Goiatuba nas quartas de final do Goiano. Jogo de volta é nesta segunda-feira (11).

Atlético-MG - Saiu na frente do América-MG na semifinal do Mineiro fazendo 2 a 0, no sábado.

Bahia - Venceu o Jequié por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Baiano. A volta é dia 16.

Botafogo - Ficou fora da semifinais e está disputando a Taça Rio. Venceu o Sampaio Corrêa-RJ, neste domingo (10).

Corinthians - Ficou fora das quartas de final do Campeonato Paulista.

Criciúma - Empatou com Hercílio Luz no duelo de ida das quartas de final do Catarinense. O jogo de volta será dia 17.

Cruzeiro - Empatou o jogo de ida da semifinal do Mineiro por 0 a 0 com o Tombense.

Cuiabá - Teve a segunda melhor campanha da primeira fase do Estadual e irá fazer semifinal contra o Luverdense.

Flamengo - Pela semifinais do Carioca, venceu o Fluminense por 2 a 0 no duelo de ida. A volta é dia 17.

Fluminense - Perdeu para o Flamengo o duelo de ida das semifinais e precisa vencer por três de vantagem para ir à final.

Fortaleza - Empatou o jogo de ida da semifinal do Cearense com o Maracanã por 1 a 1. A volta será dia 17.

Grêmio - Venceu o Brasil de Pelotas e se classificou para a semifinais do Campeonato Gaúcho. O rival será o Caxias.

Inter - Bateu o São Luiz no sábado e avançou à semifinal do Gauchão para encarar o Juventude.

Juventude - Eliminou o São José e agora enfrenta o Inter na semifinal.

Palmeiras - Foi a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e encara a Ponte Preta nas quartas de final.

Red Bull Bragantino - Se classificou com líder de seu grupo e enfrenta a Inter de Limeira nas quartas de final do Paulistão.

São Paulo - Levou um susto na última rodada, mas conseguiu se classificar para as quartas de final do Paulistão e agora encara o Novorizontino.

Vasco - Empatou por 1 a 1 com Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Carioca. A volta é dia 16.

Vitória - Venceu o Barcelona-BA por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Baiano. A volta é dia 17.