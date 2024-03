- Arthur Elias valoriza participação do Brasil na Copa Ouro feminina

O técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, afirmou que a campanha da equipe na Copa Ouro foi importante para o processo de preparação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) a partir do dia 26 de julho. O Brasil encerrou a competição na 2ª posição, após derrota de 1 a 0 para os Estados Unidos na final disputada no último domingo (10) no estádio Snapdragon, em San Diego.

Fim de jogo. A #SeleçãoFeminina fica com a segunda colocação na Copa Ouro. Lutamos e tentamos até o último instante. Gratidão por todo apoio da torcida brasileira.



Nosso próximo compromisso será na SheBelieves! Vamos! ???????? pic.twitter.com/yexJRfnJ4p — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 11, 2024

“Foi muito produtiva [a participação da seleção na competição], como esperávamos. A Copa Ouro foi de muita importância para a seleção brasileira, para o processo que estamos fazendo”, declarou o comandante do Brasil.

“Traçamos um plano com as atletas desde o início [da competição], para que chegássemos à final e pudéssemos ser campeão, mas com um caminho proposto. O grupo entendeu muito bem as ideias, tivemos um convívio excelente, um engajamento e comprometimento das jogadoras muito forte, fizemos muitas avaliações. Com certeza a seleção brasileira teve um avanço muito grande dentro do que espero”, declarou Arthur Elias.

Grande caminhada de todo o grupo na Copa Ouro. Nosso agradecimento pelo apoio da torcida. Agora é foco no próximo compromisso! Seguimos! ????????



???? Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/G7ogJlrHjY — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 11, 2024

Apesar da derrota de 1 a 0 na decisão para os Estados Unidos, que marcaram com Lindsey Horan aos 45 minutos do primeiro tempo, a campanha do Brasil em sua primeira competição oficial sob o comando do técnico Arthur Elias foi de seis jogos (com cinco vitórias e uma derrota), nos quais a equipe marcou 15 gols e sofreu dois.

