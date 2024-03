O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos de Juiz de Fora vai receber, nesta terça-feira (12), às 20h, o jogo entre JF Vôlei e Rede Cuca Vôlei pela Superliga B 2024. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), a equipe juiz-forana vem de vitória fora de casa contra o Voleibol Alta Floresta e segue lutando pela classificação para a próxima fase do torneio.

Os interessados em assistir podem comprar os ingressos de forma online ou presencial na portaria do ginásio, no dia do jogo. O valor da entrada inteira é de R$22 e R$12 a meia. Além disso, também estão disponíveis os ingressos JF Experience, pelo valor de R$102 a inteira e R$52 a meia.