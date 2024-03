SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A WTorre atrasou mais uma vez a entrega da reforma do gramado do Allianz Parque, e o Palmeiras segue sem prazo para retornar à sua casa.

A construtora informou no início do mês que entregaria o estádio com condições de jogo nesta terça (12), mas isso não irá acontecer. A cortiça, novo composto do gramado do Allianz, ainda está sendo instalada e o processo não será finalizado até esta terça.

Primeiro atraso da WTorre tirou o Palmeiras do Allianz Parque nas quartas de final do Paulistão. O time de Abel Ferreira enfrentará a Ponte Preta na Arena Barueri, no sábado (16), às 18h (de Brasília).

A WTorre prometeu inicialmente que o gramado seria entregue no dia 20 de fevereiro, depois no dia 12 de março. Agora, eles não trabalham com nenhum prazo para a entrega.

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco. A própria FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para jogos.

O último jogo do Palmeiras no Allianz foi a vitória por 2 a 1 contra o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro.