SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Ahmed Refaa desmaiou ao sofrer um ataque cardíaco durante a partida entre Future contra o Al-Ittihad Alexandria, pela Premier League egípcia.

O coração de Refaat parou por mais de uma hora. Apesar disso, com as tentativas de reanimação, os batimentos cardíacos retornaram. A equipe médica do Hospital Zamzam atendeu rapidamente o jogador após o desmaio e continua a prestar tratamento e realizar os exames necessários.

A condição de Ahmed Refaat permanece instável do ponto de vista médico, impedindo sua transferência até que seu estado de saúde se estabilize.

"A direção do clube liderada pelo Dr. Waleed Deabs acompanha a situação a cada momento desde sua chegada ao hospital", diz o comunicado do Future FC.

A equipe do Future emitiu uma nota pedindo que os torcedores do futebol egípcio rezem pela recuperação de Ahmed Refaat. As expressões de solidariedade em todo o país foram significativas após o incidente.

Ahmed Refaat é um atacante que já atuou pela seleção do Egito em nove ocasiões, marcando dois gols por seu país.