SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille vê boas chances do Santos brigar pelo título do Campeonato Paulista.

O time enfrentará a Portuguesa no domingo, às 20h15, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da competição.

O treinador admitiu o clube alvinegro desatento após a classificação às quartas, mas crê que o time estará à altura no momento da decisão. O Santos oscilou nas últimas partidas contra a Inter de Limeira, Red Bull Bragantino, São Bernardo e Novorizontino.

Com fome de título, Carille nega a ideia de que o Santos esteja comendo pelas beiradas na tabela do Paulista. Na vice liderança, com 25 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 28, o treinador entende que o Santos retomará às atuações de alto nível que foram exibidas no início do Paulista.

"Eu vejo que a nossa chance é grande, porque quando precisou a resposta foi à altura. E eu acho que a gente se classificar antes, chegar à pontuação que a gente chegou, abaixou um pouquinho a nossa concentração, nossa atenção. E nosso time tem que estar muito concentrado o tempo todo. Mas eu não estou comendo pelas beiradas, não. Vejo que a nossa chance é grande, estou bastante empolgado com o que vai vir nas quartas", afirma Carille.

Carille citou a 'sede' do time para chegar às quartas e disputar o título no Paulista. O Santos não se classificou para as quartas nos últimos três anos de mandato da gestão de Andres Rueda.

O Santos trabalha o retorno do meia Giuliano para a reta final do Paulista. O jogador foi preservado por um problema na panturrilha, mas estará à disposição.

"Vejo um time muito experiente, um time que individualmente já conquistou muitas coisas, tanto financeiramente, profissionalmente, mas que ainda tem sede, sabe? Os caras têm fome, vão para campo e trabalham muito. Na hora que precisar, vamos ter um time que vai dar uma resposta muito, mas muito legal. Isso não quer dizer que você ganha jogo, né? Mas estaremos muito prontos para brigar por esse título, sim, antes de começar a pensar na Série B", afirma o técnico.