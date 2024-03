RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Léo Jardim foi pego de surpresa com sua convocação para a seleção brasileira. O goleiro do Vasco revelou que dava banho em seu filho, Noah, de dois anos, quando o técnico Dorival fez o chamado para o lugar de Ederson, que está lesionado.

"Eu estava dando banho no meu filho, na verdade [risos]. Quando acabei, desci para pegar o celular e ele já estava carregado de não sei quantas mensagens, ligações perdidas... E aí foi quando abri para ver e fiquei sabendo. Foi uma surpresa e estou muito feliz. Com certeza é um sonho que se realiza", disse Léo Jardim, à Vasco TV.

Léo Jardim foi pai pela 2ª vez na última sexta-feira (8). Ele acompanhou o nascimento de Alice e depois se apresentou para jogar a semifinal do Campeonato Carioca no domingo (10), onde acabou sendo o melhor em campo no empate do Vasco em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no Maracanã.

O goleiro fez questão de agradecer ao Vasco. Ele citou a instituição, funcionários e também seus companheiros de equipe:

"Eu sou muito grato a todos os meus companheiros. Com certeza, sem eles eu não teria essa oportunidade que estou tendo. O mais importante também é agradecer à instituição, ao clube, que me recebeu com as portas abertas, confiou no meu trabalho. Eu sou e sempre vou ser muito grato ao Vasco."

