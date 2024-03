SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Jonathan Calleri deve estar à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo das quartas de final contra o Novorizontino.

O time tricolor e atleta estão otimistas pela recuperação. Calleri teve um rompimento de um cisto de Baker na perna direita.

A lesão é considerada simples, mas causa inflamação e dor local. A tendência, porém, é de melhora gradativa e rápida.

O São Paulo trabalha com a possibilidade de que ele treine com o grupo até o fim da semana. Assim, a tendência é que seja titular nas quartas de final do Paulista.

Caso Calleri não esteja à disposição, André Silva estará. O centroavante recém-contratado junto ao Vitória de Guimarães (POR) será inscrito no Paulistão para a fase mata-mata.