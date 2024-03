SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O site Sportico fez o levantamento da lista das dez equipes mais valiosas do mundo do esportivo.

O veículo levou em consideração a soma do valor de mercado da franquia, o valor dos negócios relacionados à equipe e suas propriedades.

O Dallas Cowboys é disparado o time mais valioso do mundo, com 9,2 bilhões de dólares (R$ 45,8 bilhões). O top 3 fica completo com Golden State Warriors (8,28 bilhões de dólares - R$ 41,2 bilhões) e New York Knicks (7,43 bilhões de dólares - R$ 37 bilhões), respectivamente.

A lista integralmente composta por equipes americanas, incluindo times de futebol americano, beisebol e basquete.

A cidade de Nova York conta com quatro franquias entre as 10 mais valiosas do mundo, liderando com sobra. Já Los Angeles e São Francisco contam com duas equipes cada.

O top 10 não conta com times de futebol, com o Manchester United sendo o melhor colocado. Os Red Devils ficaram na 13ª colocação, com um valor de 5,95 bilhões de dólares (R$ 29,6 bilhões, na cotação hoje).

TOP 10

1 - Dallas Cowboys - 9,2 bilhões de dólares

2 - Golden State Warriors - 8,28 bilhões de dólares

3 - New York Knicks - 7,43 bilhões de dólares

4 - Los Angeles Lakers - 7,34 bilhões de dólares

5 - New York Yankees - 7,13 bilhões de dólares

6 - New York Giants - 7,04 bilhões de dólares

7 - Los Angeles Rams - 6,94 bilhões de dólares

8 - New England Patriots - 6,7 bilhões de dólares

9 - San Francisco 49ers. - 6,15 bilhões de dólares

10 - New York Jets - 6,11 bilhões de dólares