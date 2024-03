Por 3 sets a 1 o JF Vôlei venceu o Rede Cuca Vôlei de Fortaleza (CE)na noite desta terça-feira (12). A partida da Superliga B ocorreu na noite desta terça-feira (12) no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, as parciais foram: 25/19, 22/25 , 25/16 e 25/23.



A próxima partida da equipe juiz-forana acontece no domingo (17) contra o Natal América- de Rio Grande do Norte (RN)fora de casa pela última rodada da primeira fase da competição. Com o triunfo de ontem, o JF Vôlei chegou aos 18 pontos e está perto de se classificar para os playoffs da Superliga B.



Desde junho de 2023, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei. O valor acertado do patrocínio foi de R$ 700 mil por dois anos. A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.