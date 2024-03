RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Gerson ainda se recupera de cirurgia no rim, mas apareceu algumas vezes no Ninho do Urubu nas últimas semanas. O jogador segue sem prazo para retornar aos treinos com o elenco.

Logo depois da cirurgia, Gerson já apareceu no Ninho. O jogador aproveitou o tempo para conversar com outros companheiros, comissão e funcionários do Flamengo. Ele foi novamente outras vezes, inclusive nesta quarta-feira (13).

Gerson não está passando por avaliações mais profundas no clube nesse período. A presença no CT é para, no máximo, realizar alguns tratamentos com fisioterapeutas e coisas nesse sentido. Ele ainda não foi liberado para atividades de maior esforço.

A volta às atividades físicas será feita de maneira gradual. O clube e os médicos vão acompanhar o desenvolvimento dia a dia para determinar as cargas no retorno.

O volante deve retirar os pontos nesta semana, possivelmente sexta-feira. Gerson passou por um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do uréter no dia 1ª de março.

O Flamengo não colocou um prazo certo para o retorno do jogador. O clube entende que deve dar todo tempo necessário e não apressar um retorno. Ele não vai se recuperar a tempo da final do Campeonato Carioca caso o Flamengo chegue.

Gerson agora é o camisa 8 do Flamengo. Ele esteve no Ninho para receber o novo número após a saída de Thiago Maia.

Além dos treinos, o atleta também se faz presente nos jogos. O volante esteve no campo durante o aquecimento do primeiro jogo da semifinal do Carioca diante do Fluminense.