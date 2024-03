SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não recebeu bem as críticas da presidente do Palmeiras Leila Pereira e as notícias de que Abel Ferreira ficou incomodado com a punição aos tricolores envolvidos na confusão com a arbitragem ao final do último Choque-Rei.

Pessoas da cúpula são-paulina ouvidas pela reportagem apontam que o Palmeiras já utilizou o mesmo mecanismo. O clube recorreu de suspensões de Abel Ferreira e comissão técnica para transformar em multa.

O Alviverde conseguiu converter uma suspensão de dois jogos em R$ 16 mil de multa no ano passado. Naquela ocasião, Abel tinha sido expulso por reclamação na Supercopa e chutou o microfone no gramado.

O mesmo já ocorreu em expulsão do auxiliar João Martins. O assistente pegou dois jogos de suspensão pela expulsão no Brasileirão do ano passado contra o Fortaleza e o Verdão entrou com pedido e conseguiu converter a pena em multa de R$ 32 mil.

CASOS DISTINTOS

A reportagem também conversou com pessoas da cúpula alviverde que veem diferenças nos casos. Fontes afirmaram à reportagem que o problema não foi o artíficio da transação de suspensão por multa.

O incômodo alviverde se deu pela ausência de julgamento. O caso seria pauta no Tribunal de Justiça Desportiva hoje (14), mas o acordo foi feito antes de o caso ser julgado.

O Alviverde questiona exatamente o fato de um acordo ter sido feito antes de as penas terem sido definidas. Para pessoas ouvidas pelo UOL, a transação abre um precedente perigoso.

Quais foram as penas:

Estéphano Neto (auxiliar): R$ 10 mil

Fernando Chapecó (diretor): R$ 30 mil

Carlos Belmonte (diretor): R$ 50 mil, proibição de acesso ao estádio no Paulista por 30 dias e vídeo de retratação

Julio Casares (presidente): R$ 30 mil

Jonathan Calleri (atacante): R$ 25 mil

Rafinha (lateral): R$ 25 mil

Wellington Rato (meia): R$ 25 mil