SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As partidas das quartas de final da Liga dos Campeões foram definidas na manhã desta sexta-feira (15), em um evento realizado pela Uefa em Nyon, na Suíça.

Oito equipes seguem vivas na luta pelo título da atual edição da Champions. São elas: Arsenal, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madri, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG.

Não houve restrições para as quartas de final. Todas as equipes foram colocadas em um mesmo pote e qualquer confronto era permitido, independente de país.

O chaveamento até a grande decisão também foi definido. Dessa forma, ficou definido que os vencedores da Chave B e Chave D vão se enfrentar na semifinal, assim como quem passar da Chave A com quem triunfar da Chave C.

As equipes que estão do lado direito vão decidir as quartas em casa. Nas semifinais, os vencedores das partidas que estão do lado direito fazem a volta em seus estádios.

Nas quartas de final os jogos de ida estão marcados para os dias 9 e 10 de abril, já a volta será entre 16 e 17 de abril. A ida das semifinais acontece entre 30 de abril e 1º de maio, e a volta nos dias 7 e 8 de maio.

A final da Liga dos Campeões será realizada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho.

OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Chave A: Arsenal x Bayern de Munique

Chave B: Atlético de Madri x Borussia Dortmund

Chave C: Real Madrid x Manchester City

Chave D: PSG x Barcelona

Semifinais

Atlético de Madri ou Borussia Dortmund X PSG ou Barcelona

Arsenal ou Bayern de Munique X Real Madrid ou Manchester City