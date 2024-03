SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O evento do Jogo das Estrelas 2024 do NBB começa nesta sexta-feira (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Três desafios serão disputados: de habilidades, torneio dos três pontos e de enterradas.

O Jogo das Estrelas será no sábado (16), às 17h10, e contará com transmissão da TV Cultura.

Quatro times disputam o título: dois do NBB Brasil, um do NBB Mundo e um de Novas Estrelas. Um dos times Brasil terá como capitão o ala do Unifacisa André Góes, e o outro, o armador Elinho, Corazza, do Corinthians. Pelo Mundo, Larry Taylor, do Bauru, irá comandar; pelo Novas Estrelas, Márcio, jovem de 21 anos do Franca.

A banda Exaltasamba fará o show do intervalo no sábado. Enquanto na sexta, o rapper Thaíde homenageará os 50 anos do Hip-Hop.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

15/03

18h40 - Show Musical - UOL transmite19h - Início dos Torneios Individuais

16/03

17h10 - Início do Jogo das Estrelas