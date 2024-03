SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda edição da corrida de Fórmula E em São Paulo será disputada neste sábado (16), no circuito de rua, desenhado no entorno do Sambódromo do Anhembi, por onde passa a reta principal do traçado.

A categoria mundial de carros elétricos concentra suas atividades em um mesmo dia, portanto, os treinos livres, a classificação e prova serão realizadas em sequência.

Neste ano, além das atividades na pista, a organização do evento também anunciou a realização de um show com o DJ Bruno Martini logo depois da cerimônia do pódio, por volta das 16h (horário de Brasília). A largada da corrida está prevista para às 14h04.

Os carros começarão a ir para a pista para os últimos testes às 7h30. Na sequência, a partir das 9h40, tem a definição do grid de largada.

A etapa terá transmissão ao vivo na Band, no BandSports e no canal do YouTube do site Grande Prêmio.

Para quem vai ver a corrida no sambódromo, a organização recomenda o metrô como melhor alternativa para chegar ao sambódromo do Anhembi, onde será realizada a etapa. A estação Portuguesa-Tietê da Linha 1-Azul é a mais próxima do evento.

Além disso, um serviço gratuito de transporte até a pista será feito com ônibus elétricos saindo também da Portuguesa-Tietê. Já nas catracas da estação haverá promotores auxiliando o público e direcionando-o para a avenida Cruzeiro do Sul (sentido Centro), onde estarão os veículos de transfer.

Também é possível chegar ao local caminhando a partir da mesma estação, porém a caminhada é longa, de cerca de 2,1 km.

"Para a corrida deste ano, nós encurtamos a distância do portão de acesso até o evento. Aumentamos os postos de hidratação de quatro para dez, com mais de 30 mil copos de água e ampliamos as áreas com os serviços de bebidas e comidas", afirma Guilherme Birello, organizador do ePrix de São Paulo.

A expectativa dele é que a prova possa superar o público do ano passado, quando 23 mil torcedores estiveram no Anhembi. Segundo Birello, até a última segunda-feira (11), cerca de 19 mil entradas haviam sido vendidas para a corrida. A carga total é de 25 mil.

Como o circuito foi desenhado nas ruas e avenidas que ficam no entorno do Anhembi, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fez alguns bloqueios. Para quem for de carro, o acesso será feito somente pela Praça Campo de Bagatelle (Avenida Olavo Fontoura - Portão 2), ou pela Rua Marechal Leitão de Carvalho (Portão 5 ou 3).

Os ingressos para o ePrix de São Paulo estão à venda e podem ser adquiridos no site da Eleven Tickets.

O valor dos bilhetes vai de R$ 300 e R$ 375, com opções de meia-entrada. A classificação etária é de 16 anos, e todos os menores de idade devem estar acompanhados de um adulto.

A categoria dos carros elétricos conta com 22 pilotos e 11 equipes e está em sua décima temporada.