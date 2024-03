O Tupi Foot Ball Club acertou a contratação do treinador Cyro Leaes para a temporada 2024. O novo comandante terá a missão de levar o Galo Carijó de volta à elite do futebol mineiro. Cyro, de 43 anos, é natural de Porto Alegre e faz parte da nova geração de treinadores do Brasil.

O profissional, que é adepto a escola gaúcha de treinadores, é graduado em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício e em Gestão Estratégica. Tem mestrado em Ciências do Esporte e Doutorado em Ciências da Saúde. O treinador tem a Licença PRO e faz parte do quadro de instrutores permanentes da CBF Academy.

Leães é profissional de futebol desde 2001. Além de treinador, também foi preparador físico e auxiliar técnico. Trabalhou no exterior – Estados Unidos, Noruega, Áustria e Bahrain (tendo sido vice-campeão da Copa do Rei e da Supercopa) – e em vários clubes brasileiros, dentre os quais SC Internacional, Grêmio, América-MG, Ceará, Juventude, Botafogo-SP, Londrina e Cruzeiro.

Cyro por muitos anos foi braço direito do experiente treinador Adilson Batista, sendo auxiliar técnico por 10 anos, realizando grandes trabalhos, em especial em 2022 pelo Londrina, quando o clube brigou pela acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, e posteriormente, em 2023, pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, chegando à terceira fase da Copa do Brasil, melhor resultado da história do clube.

O novo comandante se apresenta ao Galo dia 23 de março quando iniciará os trabalhos visando a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro.