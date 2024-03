MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está classificado para a final do Campeonato Mineiro de 2024. A conquista da vaga veio com a vitória sobre o Tombense por 3 a 1 (após 0 a 0 na ida) no Estádio Mineirão, com direito a lambança na pequena área e gol contra da equipe alvirrubra.

A equipe volta a disputar a final estadual. Em 2023, a Raposa não conseguiu avançar após ser eliminada pelo América-MG.

A outra vaga na final será decidida amanhã (17) entre América-MG e Atlético-MG. As equipes se enfrentam às 19h.

Arthur Gomes abriu o placar do jogo, Vitor, do Tombense, ampliou com gol contra, e Matheus Pereira marcou o terceiro. Zé Vitor fez o gol da redenção para a equipe alvirrubra.

O Cruzeiro é o segundo maior campeão estadual e está em busca da 39ª taça. O maior campeão é o Atlético-MG, com 48 títulos.

Como foi o jogo

Início dominante. O Cruzeiro entrou em campo com uma postura ofensiva, dominando completamente as ações nos primeiros minutos da partida, principalmente pelas laterais com Matheus Pereira e Arthur Gomes.

Pouquíssimas chances. O Tombense teve poucas oportunidades e só após os 20 primeiros minutos conseguiu compactar melhor a defesa e impedir avanços com facilidade da Raposa. A equipe chegou a ter um pênalti analisado pelo VAR, que não foi marcado, e a melhor chance foi aos 22 minutos com chute de Rafinha.

Segundo começa morno e esquenta no final. Com a vantagem no placar, o Cruzeiro entrou diferente na segunda etapa, apresentando um jogo menos incisivo e dando mais chances para o Tombense roubar a bola, mesmo que por pouco tempo.

Gols

1 x 0. Após uma sequência de ataques promissores, o Cruzeiro finalmente conseguiu abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Arthur Gomes sendo o responsável por converter, aproveitando um passe de Matheus Pereira.

2 x 0. O placar foi ampliado após Dinenno tabelar com Matheus Pereira na área, mas não finalizar e a zaga fazer uma lambança, com Ednei tentando o corte e acertando em Zé Vitor, que fez contra.

2 x 1. Zé Vitor, do Tombense, subiu sozinho após escanteio de Pedro Costa pela direita e testou para o fundo do gol para marcar o gol da redenção.

3 x 1. O último da partida aconteceu com Matheus Pereira recuperando a bola de Zé Vitor ainda no campo de ataque, invadir a área, passar pelo goleiro e deixar o dele.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 x 1 TOMBENSE

Data e hora: 16 de março de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cartões amarelos: Rafinha, Pedro Costa e Pierre (TOM)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arthur Gomes 34' 1T (CRU), Vitor (TOM), aos 24' 2T, Zé Vitor (TOM), aos 33' 2T e Matheus Pereira (CRU), aos 46' do 2T

Cruzeiro: Rafael Cabral, William (Wesley Gasolina), Neris, João Marcelo, Villalba, Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes), Mateus Vital (Barreal), Matheus Pereira, Arthur Gomes (Ramiro) e Rafael Dias (Dinenno). Técnico: Nicolás Larcamón.

Tombense: Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vito, Emerson Barbosa, Mikael (Rickson), Kaio Mendes (Djalma), Rafinha (Vitinho), Gustavo Modesto (Pierre), Igor Bahia e Felipinho (Barreal). Técnico: Raul Cabral