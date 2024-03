RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo movimentado, o Flamengo fez valer a vantagem, segurou o empate por 0 a 0 com o Fluminense e foi à final do Campeonato Carioca. A partida aconteceu neste sábado (16), em dia de forte calor no Maracanã.

As finais do Campeonato Carioca estão marcadas para dois domingos. O primeiro jogo será no dia 31 de março, após a parada para a Data Fifa. O segundo e decisivo confronto acontece em 7 de abril. O adversário será Vasco ou Nova Iguaçu.

A polêmica do jogo ficou por conta do gol anulado do Flamengo. Pedro marcou ainda no primeiro tempo, mas o árbitro viu falta na origem do lance após análise pelo VAR.

O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. O rubro-negro também contou com a vantagem do empate por ter ficado em primeiro lugar na Taça Guanabara.

O Flu entrou em campo remendado. Sem Cano, Ganso, Thiago Santos (suspenso), Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, Fernando Dinz inovou com Marquinhos na lateral-direita. Já o Fla recuperou todos a tempo e teve força máxima para o clássico.

O próximo jogo fora o Estadual é a estreia na Libertadores. O sorteio dos adversários acontece nesta segunda-feira. A fase de grupos está marcada para começar no dia 3 de abril. O Brasileirão começa no dia 13 de abril.

A torcida do Fla fez um mosaico antes de o jogo começar. Os rubro-negros eram maioria na arquibancada. Os tricolores não lotaram o setor exclusivo. Foram 56.261 presentes no total.

Os rubro-negros entoaram um canto homofóbico uma vez no final do clássico. O telão do Maracanã mostrou uma mensagem pedindo para que isso não aconteça.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante intenso. O Fluminense foi quem levou as chances mais perigosas ao gol do rival, mas falhou na tomada de decisão na hora de finalizar. O time de Fernando Diniz foi mais dominante no início e no fim da etapa inicial. O Flamengo passou a sobressair depois dos 15 minutos e também assustou, mas não marcou.

A arbitragem foi alvo de reclamações dos dois lados e não foi boa. Wagner Nascimento Magalhães parou muito o jogo e foi pressionado no lance do gol de Pedro em contra-ataque do Flamengo. O árbitro marcou falta de Luiz Araújo na origem do lance, mas foi cercado por atletas dos dois times, inclusive por Diniz. Ele chegou a sair do VAR e retornou segundos depois para mais uma olhada antes da decisão. Enquanto analisava, os times faziam quase um túnel em volta para cobrar.

Juiz estava no lance, não entendi muito bem o que aconteceu, e em câmera lenta a maioria dos lances serão falta. Mas a gente não pode ficar reclamando da arbitragem, foi escolha dele e a gente tem que focar no nosso trabalho, no nosso jogo. Pedro ao final do primeiro tempo

O segundo tempo seguiu aberto e os treinadores fizeram as primeiras mudanças para dar mais dinâmica. O forte calor pesou em alguns momentos e alguns jogadores deixaram o campo claramente cansados. O Flamengo ainda perdeu Erick Pulgar, lesionado, aos 19 minutos. Ele sentiu dores depois de dar uma arrancada e deu lugar a Igor Jesus. O atacante colombiano Jan Lucumí fez a estreia pelo Flu.

Diniz foi totalmente para cima na reta final do jogo. Sem zagueiros de origem em campo, lançou a equipe para tentar fazer os gols necessários. Já Tite fechou mais o time e apostou em jogadores jovens para segurar o resultado. A partida ficou bem amarrada nos últimos minutos e o Flamengo conseguiu segurar o empate.

Lances importantes

Saiu. Aos três minutos do primeiro tempo, Ayrton Lucas avançou pela esquerda, deixou Manoel para trás e lançou na área. Luiz Araújo, livre, cabeceou por cima do travessão.

Perdeu. Aos cinco, Marcelo cruzou a bola a área do Flamengo, Keno desviou e a bola sobrou para Renato Augusto. O meia arriscou uma bicicleta, mas a bola saiu.

Salvou. Aos 27, Pulgar desarmou Keno no ataque e deu para Luiz Araújo. O atacante foi pela direita e achou Pedro na área. O centraoavante girou e chutou, mas Fábio espalmou para tirar.

Não valeu! Aos 30, Arrascaeta deu na área e Pedro chegou livre para mandar no fundo do gol. O VAR chamou e o árbitro marcou um falta de Luiz Araújo em Keno na origem da jogada.

Para fora. Aos 35, na falta marcada após a revisão do lance, Marcelo bateu colocado, mas mandou para fora do gol.

Que isso, amigo. Aos 41, Luiz Araújo recebeu um lançamento, driblou Marcelo e avançou para a área. Ele arriscou o chute de longe, mas mandou direto na arquibancada.

Muito perto! Aos cinco minutos do segundo tempo, Renato Augusto recebeu na intermediária, ajeitou e bateu colocado de longe. A bola bateu no travessão.

Não deu. Aos 21, Bruno Henrique recebeu lançamento, disparou pela direita e cruzou para a área. Cebolinha subiu, mas cabeceou para fora.

Uh! Aos 25, Keno tabelou com Marcelo e o lateral bateu cruzado. A bola passou muito perto do gol, raspando a trave, mas o bandeira assinalou o impedimento.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 0x0 Fluminense

Data e hora: 16 de março de 2024, às 21h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Rossi, Luiz Araújo (FLA), Keno, Fernando Diniz, Marquinhos (FLU)

Cartões vermelhos: -

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro (Victor Hugo). Técnico: Tite.

Fluminense: Fábio; Marquinhos (Jan Lucumí), Manoel (Alexsander), André e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Alexsander, Renato Augusto (Lelê); Jhon Arias, Keno (Terans) e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.