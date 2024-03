- Carioca: Flamengo segura empate com Fluminense e está na final

O Flamengo segurou um empate de 0 a 0 com o Fluminense, na noite deste sábado (16) no estádio do Maracanã, e garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. Agora o Rubro-Negro aguarda o confronto entre Vasco e Nova Iguaçu, no próximo domingo (17), para conhecer o seu adversário na grande decisão da competição.

FIMMMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O Mengão fica no 0 a 0 com o Fluminense e se classifica para a final do Campeonato Carioca! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/3hFZeSZO6v — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2024

O placar alcançado neste sábado, em partida transmitida pela Rádio Nacional, foi suficiente para o Rubro-Negro alcançar a classificação, porque, na partida de ida da semifinal, triunfou por 2 a 0.

Verdão goleia

No Campeonato Paulista o Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5 a 1, na Arena Barueri, e alcançou a passagem para a semifinal. O triunfo do Verdão foi construído com gols de Piquerez, Murilo e Flaco López (três).

VEM, SEMIFINAL! O #MAIORCAMPEÃODOBRASIL TÁ NA PENÚLTIMA FASE DO PAULISTA PELO 11º ANO CONSECUTIVO, TÁ? ????????



???? Palmeiras 5x1 Ponte Preta

?? López (3x), Murilo e Piquerez#AvantiPalestra #PALxPON pic.twitter.com/UYlHHC63Im — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2024

Raposa na decisão

No estádio do Mineirão o Cruzeiro bateu o Tombense por 3 a 1, com gols de Matheus Pereira, Arthur Gomes e Zé Vitor (contra), para se garantir na decisão do Campeonato Mineiro. Agora a Raposa aguarda a semifinal entre Atlético-MG e América-MG para conhecer o seu adversário na final.

????Fim de jogo e o Cruzeiro é FINALISTA do Campeonato Mineiro!

? Três a um, com gols de Arthur Gomes, Matheus Pereira e um gol contra.

Vamos com tudo para a final!



???? #CRUxTOM | 3-1 | ???? #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/mw1Ny2tmIT — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) March 16, 2024

Tricolor finalista

Outra equipe que se garantiu em um estadual foi o Bahia, que derrotou o Jequié por 4 a 1 na Fonte Nova com uma grande atuação de Oscar Estupiñán, que marcou três vezes. Rafael Ratão marcou o outro gol do Tricolor.

???????? ESTAMOS NA FINAL!



Esquadrão goleia Jequié por 4 a 1 com três gols do colombiano Oscar Estupiñan, além de um de Rafael Ratão, e vai em busca do 51º título estadual. Time já havia vencido jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0. Quarta é Ba-Vi, novamente na Fonte, pela Copa do… pic.twitter.com/NerjcUObn5 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 16, 2024

Vitória do Grêmio

O sábado também foi de vitória do Grêmio, que superou o Caxias por 2 a 1 no estádio Centenário no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Cristaldo e Diego Costa marcaram os gols da vitória do Tricolor.

GANHAMOS! Caxias 1x2 #Grêmio

A primeira metade dos 180 minutos das semifinais do #Gauchão2024 já ficou para trás. Com gols de Cristaldo e Diego Costa voltamos da serra com a vitória e a vantagem do empate aqui na Arena.

???????? #CAXxGRE pic.twitter.com/9H3YiIzYMr — Grêmio FBPA (@Gremio) March 16, 2024

