RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz criticou o que chamou de "comentaristas de resultado" e a imprensa por, segundo ele, "tentarem criar crises no Fluminense" após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Flamengo.

Ao ser perguntado sobre algumas escolhas que fez, entre elas Marquinhos na lateral, que resultaram na falta de finalizações, Diniz disparou.

"É um câncer no futebol. Tudo falso tricolor com blog achando que estão fazendo sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com esse tipo de coisa, por que não falaram hoje quem não era a favor da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta, não espera acontecer? É um câncer do futebol brasileiro, comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta", disse Diniz.

O que mais ele disse

Tentam criar crise. "Tem muita torcida do Fluminense que acredita no que estamos fazendo dentro do campo e não passam pelo crivo dessa membrana de blog e imprensa. A gente teve um monte de problema no jogo passado, e os caras ficam falando do Ganso e do Renato Augusto e ficam tentando criar crise, mas tem que fazer alguma coisa mais consistente, alguma coisa com mais ética."

Esperam a carniça dar errado. "Teve um monte de problema no jogo passado, mas os caras vão no mais fácil para falar que não podem jogar juntos o Ganso e o Renato Augusto [...] Vocês esperam a carniça dar errado para falar por que ninguém tem personalidade para falar que isso aqui está errado e sustentar, do mesmo jeito que tentaram no ano passado falando o ano inteiro dizendo que não daria para jogar Felipe Melo e Marcelo, sendo que foram campeões carioca, Libertadores, Recopa, em sétimo no Brasileiro."