RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Quatorze pessoas foram detidas durante o clássico entre Flamengo e Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca, no sábado (16). Uma briga generalizada entre torcedores deixou um policial ferido nos arredores do Maracanã. A Polícia Miliar prendeu 14 pessoas no total.

Foram 10 detidos pela briga nos arredores do Maracanã. Vídeos nas redes sociais mostraram homens se enfrentando na Praça Varnhagen, uma região bem perto do estádio. A confusão teria acontecido no intervalo da partida, segundo ouvido pelo UOL.

Um policial foi ferido na cabeça e levado ao hospital. Três artefatos explosivos caseiros foram apreendidos pelos policiais do 6ºBPM (Tijuca).

Houve prisões também por cambismo, tentativa de invasão e uso de sinalizador. Essas foram feitas pelo BEPE.

Veja a nota na íntegra:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (16/3), durante a disputa entre Flamengo e Fluminense no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), 14 pessoas foram presas.

Os policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) prenderam quatro indivíduos. Sendo dois por cambismo, um por tentativa de invasão ao estádio e um por uso de sinalizador.

Já os policiais do 6ºBPM (Tijuca) prenderam dez criminosos, após briga generalizada entre grupos rivais de torcedores. Os policiais precisaram utilizar armamento de menor potencial ofensivo para estabilizar a área. Durante a confusão um policial foi ferido na cabeça, sendo socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). Três artefatos explosivos caseiros foram apreendidos."