SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain levou um susto, mas soube fazer valer sua qualidade para golear o Montpellier fora de casa por 6 a 2 neste domingo (17), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês 2023-24.

A noite foi do artilheiro Mbappé, que anotou um hat-trick e comandou mais uma vitória do líder isolado da Ligue 1.

Kylian Mbappé marcou três vezes e chegou a 24 gols na temporada do Francês. Vitinha, Lee e Nuno Mendes completaram o marcador para os visitantes.

Nordin e Savanier (de pênalti) ensaiaram reação do Montpellier no fim da primeira etapa, mas não foi o suficiente.

PSG vai a 59 pontos e abre 12 de vantagem para o segundo colocado, o Brest. O empate do Monaco também ajuda a equipe da capital.

Já o Montpellier estaciona na 14ª colocação, com 26 pontos, um de diferença para o primeiro integrante da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

O PSG veio acelerado da recente classificação às semifinais da Copa do França e não demorou para abrir o placar: Vitinha, aos 14, bateu colocado da entrada da área e fez 1 a 0. Em seguida, Mbappé finalizou grande contragolpe e fez o segundo dos donos da casa.

Confortável no placar, os parisienses diminuíram o ritmo e permitiram a reação do Montpellier. Nordin aproveitou sobra na área e diminuiu aos 30 minutos e, num recuo errado de Danilo Pereira, Coulibaly foi atropelado por Donnarumma. Pênalti que Savanier converteu para empatar.

A conversa no intervalo deve ter sido forte, pois o Paris voltou com tudo para a segunda etapa. Aos 5, Mbappé bateu colocado de fora da área e acertou o ângulo de Bertaud. Pouco depois, Lee fez o quarto da entrada da área e Mbappé, aproveitando cobrança de falta rápida, fez o quinto, completando seu hat-trick na noite. No finalzinho, Nuno Mendes se infiltrou na área para receber de Vitinha para chutar e encerrar o escore.

O Paris volta a campo no dia 31 (domingo) quando visita o Olympique de Marselha no clássico nacional. Já o Montpellier encara o Le Havre fora de casa, no mesmo dia.