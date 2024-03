SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu a Portuguesa na Vila Belmiro neste domingo (17) e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Os times empataram por 0 a 0 no tempo regular e, na cobrança de pênaltis, o Santos selou a vitória por 4 a 2.

Na semifinal, o time da Baixada enfrenta o Red Bull Bragantino, que venceu a Inter de Limeira por 3 a 0.

Na outra semifinal, o Novorizontino, que eliminou o São Paulo na casa do adversário, mede forças com o Palmeiras. As disputas da semifinal deverão acontecer em 27 de março.

O jogo neste domingo começou com a Portuguesa à vontade em campo, ameaçando marcar no início do primeiro tempo. O Santos cresceu e ficou perto do gol, como no ataque aos 27 minutos de Otero, que acertou a bola no travessão.

O segundo tempo seguiu equilibrado até a expulsão de Otero --o jogador do Santos recebeu um cartão vermelho por um pisão no pé de Giovanni Augusto. Mesmo com um a menos em campo, o clube buscou pressionar a Portuguesa, mas a segunda etapa terminou sem gols.

Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis na Vila Belmiro. O Santos marcou com Giuliano, Guilherme, Rincón e Jair Paula, que garantiu a classificação. A Portuguesa desperdiçou em cobranças de Felipe Marques, defendida por João Paulo, e Quintana.

"A gente se preparou bastante durante a semana, treinamos todos os dias situações de pênalti, que a gente sabia que poderia acontecer durante a partida", disse João Paulo depois da partida. O goleiro sofreu pressão da torcida nos últimos anos, crítica a seu desempenho na defesa de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0(4x2)0 PORTUGUESA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/hora: 17/02/2024 (domingo), às 20h15 (de Brasília)

Público e renda: 13.882/ R$ 1.009.095,00

Cartões amarelos: Henrique Dourado (POR) JP Chermont (SAN)

Cartões vermelhos: Otero (SAN)

SANTOS: João Paulo; Hayner (JP Chermont), Gil, Joaquim (Jair) e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Cazares (Giuliano); Otero, Furch (Patati) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA: Thomazella; Talles, Quintana, Robson, Patrick e Eduardo Diniz; Tauã (Zé Ricardo), Ricardinho e Giovanni Augusto (Paraizo); Maceió (Felipe Marques) e Henrique Dourado (Victor Andrade). Técnico: Pintado.