SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pequeno Jack roubou a cena durante as semifinais do Desafio de Enterradas do NBB, realizado na última sexta-feira (15), no Ginásio do Ibirapuera (SP). O bebê de apenas quatro meses entrou em quadra carregado pelo tio, Lucas Doria, do Paulistano, e viu o pai Alex Doria, também do Paulistano, passar por cima de ambos para tentar impressionar os jurados.

A ousadia assustou os torcedores, mas não a mamãe Nicole e o próprio Jack. O bebê ficou tranquilo no colo do tio e dormiu pouco depois da enterrada.

"Fiquei com um pouco [de medo de bater no Jack durante a enterrada], sim, mas treinei várias vezes sem ele antes, e depois com ele também", disse Alex. "Ela [Nicole] foi a primeira a saber e a permitir. Ela confia muito em mim e sabe que eu nunca colocaria meu filho em risco."

Jack está acostumado à vida nas quadras ?o pai foi campeão paulista pouco depois do nascimento do filho. O menino nasceu no último quarto do jogo entre Paulistano e Corinthians, e o papai acompanhou o fim da partida pelo celular, ao lado da esposa e da equipe médica.

"Levo meu filho para onde eu for, sempre", afirma Alex Doria.

Os jogadores do Paulistano dedicaram o título estadual a Alex e Jack. Lucas Doria ainda fez uma videochamada com o irmão para comemorar.

HOMEM-ARANHA

Alex Doria se inspirou no herói na primeira participação no Desafio de Enterradas. Ele apareceu fantasiado e de máscara.

Após a enterrada, se pendurou na cesta, mostrou parte do rosto e mandou um beijo para a câmera. Ele ainda tentou "lançar uma teia" para pegar a bola.

O Homem-Aranha foi o meu super-herói favorito na infância. Alex Doria

Jack também estava com uma roupa de Homem-Aranha. Ele e o papai, porém, não avançaram para a final do torneio, vencido por Zu Jr, do Sesi Franca.