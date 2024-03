PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana será realizado nesta segunda-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai.

ONDE ASSISTIR

O evento terá transmissão da ESPN na TV fechada, do Star + e do Paramount + no sistema de streaming.

BRASILEIROS ENVOLVIDOS

Sete brasileiros estão envolvidos nesta etapa da Sul-Americana: Athletico, Inter, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Cuiabá e Red Bull Bragantino.

O SORTEIO

Os times estão divididos em quatro potes. Será sorteada uma equipe de cada pote para formar o grupo. Times do mesmo país não podem cair na mesma chave, exceto se a equipe veio da pré-Libertadores. Por exemplo, o Red Bull Bragantino pode encarar outro brasileiro no grupo.

REGULAMENTO

São 32 times divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Os dois melhores classificados avançam para o mata-mata. O primeiro da chave pula direto para as oitavas de final. O segundo irá passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.